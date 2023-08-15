Неприємність перед US Open: Світоліна повідомила, чому знялась із турніру у Цинциннаті

Перша ракетка України Еліна Світоліна так і не вступила у боротьбу на турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США). Українська тенісистка розповіла, чому в останній момент знялась зі престижних змагань.

У першому колі українка повинна була зіграти проти колишньої першої ракеткою світу з Данії Каролін Возняцкі. Однак їх зустріч так і не відбулась через рішення Еліни Світоліної.

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Вірить у краще

Після чого українська тенісистка у своїх соцмережах пояснила свого зняття з турніру. Світоліна зізналась, що після участі у Вімблдоні, де дісталась півфіналу, відчуває біль у ногах. Еліна пройшла медичне обстеження після провального старту у Монреалі, яке показало, що українці потрібен час на відпочинок та відновлення.

Ймовірно, що саме через цю з причину Світоліна не змогла пройти навіть перше коло турніру у Монреалі.

Тому перша ракетка України пішла на серйозний крок, коли відмовилась від турніру у Цинциннаті. Еліна не приховує свій розпач через те, що не зможе знову зіграти на американському корті.

Світоліна сподівається, що цей відпочинок дозволить їй ще краще підготуватись до Відкритого чемпіонату США (US Open).

Я люблю вболівальників у Цинциннаті і люблю грати перед ними, що робить це рішення ще важчим. Однак я маю дотримуватися поради лікаря, яку мені дали. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити та відновитися до US Open. Дякую вам за ваше розуміння,

– написала українська тенісистка.

Цікаво, що зустріч Світоліної та Возняцкі, яка так і не відбулась, могла стати вже шостою в очних протистояннях тенісисток. Наразі перевагою продовжує володіти Еліна – 4:1 за кількістю перемог.

Щодо інших українок, то з турніру у США вже вилетіла й Марта Костюк, яка у двох сетах програла італійці Ясміне Паоліні. Натомість Ангеліна Калініна переграла у першому колі китаянку Лінь Чжу – 3:6 та 5:7. У наступному раунді Калініна зіграє проти п'ятої ракетки світу Онс Жабер із Тунісу.

US Open-2023 розпочинається 28 серпня та триватиме до 10 вересня. Карлос Алькарас та Іга Швьонтек спробую захистити свої чемпіонські титули.