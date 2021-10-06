Світоліна та Ястремська у вогні: неймовірні удари українок найкращі на US Open – відео

Українські тенісистки, на жаль, не дійшли до вирішальних стадій US Open-2021. Однак Еліна Світоліна й Даяна Ястремська зуміли зачарувати своїми ударами.

Українки запалили на US Open

Організатори US Open представили добірку десяти найкращих обвідних ударів турніру. До десятки найкращих увійшли красиві удари обох українок.

Варте уваги Світоліна продовжила падіння у рейтингу WTA

У рейтингу удар Еліни Світоліної у матчі проти Ребекки Маріно з Канади посів 8 місце.

Натомість обвідний удар Даяни Ястремської у поєдинку проти Анджелік Кербер посів 6 місце.

Топ-10 очолила Лейла Фернандес, яка поступилася у фіналі.

Топ-10 найкращих обвідних ударів US Open

Зауважимо, що Еліна Світоліна найкраще з українок виступила на US Open. Вона дійшла до 1/4 фіналу. Водночас Ястремська поступилася в 1/64 фіналу.