Світоліна втратила шанси на участь у Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна після вильоту в четвертому колі турніру серії WTA-1000 в Індіан-Веллсі практично втратила шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір в Мексику.

Вперше за 5 років

У чемпіонській гонці українка відстає від восьмого місця на 344 очка.

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При цьому до змагань в Мексиці Світоліна може зіграти тільки на турнірі на Тенеріфе, де навіть за перемогу вона отримає тільки 250 очок, чого не вистачить, щоб потрапити до вісімки.

Положення Підсумкового турніру