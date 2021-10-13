Світоліна втратила шанси на участь у Підсумковому турнірі WTA
13 жовтня 2021 , 21:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українська тенісистка Еліна Світоліна після вильоту в четвертому колі турніру серії WTA-1000 в Індіан-Веллсі практично втратила шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір в Мексику.
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У чемпіонській гонці українка відстає від восьмого місця на 344 очка.
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При цьому до змагань в Мексиці Світоліна може зіграти тільки на турнірі на Тенеріфе, де навіть за перемогу вона отримає тільки 250 очок, чого не вистачить, щоб потрапити до вісімки.
Положення Підсумкового турніру
- У 2021 році Еліна Світоліна здобула одну перемогу – на турнірі у Чикаго у серпні.
- В оновленому рейтингу WTA Світоліна посідає сьоме місце.
- Світоліна двічі змагалася на Підсумковому турнірі WTA. У 2018 році вона здобула на ньому перемогу, а у 2019-му дійшла до фіналу, де поступилася Ешлі Барті.