Світоліна на Ролан Гаррос: українка повинна виходити у півфінал

Ролан Гаррос для Еліни Світоліної – один із найуспішніших турнірів Grand Slam. Саме в Парижі українка тричі грала у чвертьфіналі. Тепер же розберемося, чи готова вона зробити крок уперед і покращити своє досягнення.

Світоліна в хорошій формі прибула на Ролан Гаррос

Еліна Світоліна вже дев’ятий рік виступає на Ролан Гаррос – одному з чотирьох турнірів Grand Slam. Українка уже четвертий рік не залишає топ-10 найкращих тенісисток планети. А її шанувальники чекають на здобуття титулу Grand Slam. І чому б не виграти цьогорічний Ролан Гаррос?

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Для Еліни Світоліної ґрунт досить зручне покриття. Третину зі своїх 15-ти трофеїв вона здобула саме на цьому покритті. Зокрема, двічі поспіль українка тріумфувала на турнірі в Римі (у 2017 та 2018 роках), що передує Відкритому чемпіонату Франції.

До цьогорічного Ролан Гаррос Еліна Світоліна підходить у чудовій формі. У Римі вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася майбутній переможниці – 20-річній польській тенісистці Ігі Швьонтек.

"Деякий час я була в Монако. Також я вакцинувалася і мені потрібно було трохи часу, щоб відпочити, і бути готовою до тренувального процесу. Я раніше приїхала в Париж, підготовка пройшла досить непогано, я досить багато часу провела на кортах Ролан Гаррос і відчуваю, що у мене була хороша підготовка", – так Еліна Світоліна підійшла до турніру в столиці Франції.

Коронавірус, звичайно, вносить свої корективи під час проведення усіх спортивний, не тільки тенісних, змагань. Однак для українки це не є перешкодою.

"У цьому році умови нічим не відрізняються від торішніх. Можна на одну годину виходити з готелю, чого не було минулого року. Ми живемо в тому ж готелі, також проводимо час на корті. Цього року все сприймаєш як норму і ці умови переносяться легше, взагалі вже про них не думаєш", – розповіла Еліна Світоліна.

Світоліна стала психологічно стійкішою в матчах

І відразу підтвердила це на кортах Ролан Гаррос. Наша тенісистка вийшла у третій раунд турніру. Та сказати, що це було просто – не можна.

Так, у кінці другого сету Еліна Світоліна переломила хід поєдинку і вирвала перемогу в юної француженки Осеан Бабель. У другому раунді за таким же сценарієм українка обіграла американку Енн Лі. Та найголовніше, як ці поєдинки оцінила сама Еліна Світоліна.

"У першому моєму матчі була така ж ситуація, коли я відігралася в другій партії, але це все-таки різні поєдинки. Такі камбеки означають, що грати можна з будь-якого рахунку. У мене були матчі, в яких я програвала і потім поверталася в гру, були і такі, коли я вела, а потім програвала. Основний момент в тому, що я граю досить стабільно, а у суперниць, як, наприклад, сьогодні у Лі, гра йде то добре, то погано, десь вона починає робити більше помилок. Це означає, що мені потрібно просто грати стабільно".

Бо саме психологічної стійкості не вистачало нашій спортсменці. Чого тільки вартий програний чвертьфінал тут же у Парижі Сімоні Халеп у 2017 році. Тоді українка примудрилася програти другий сет, коли вела в рахунку 5:1. А у заключній партії і взагалі не виграти жодного гейму.

Однак на Ролан Гаррос цього року Еліні Світоліній доводиться грати і проти фахівців, які не вірять у її успіх на турнірі. Тому саме зараз чому втерти б носа фахівцям? Останні ж ставлять українку в другу п’ятірку потенційних переможців.

До того ж Еліні Світоліній уже час оновити своє досягнення на Ролан Гаррос. Допоки українка максимум грала тільки у чвертьфіналі. Тому саме час для 26-річної Еліни зробити наступний крок.

Остап Нетахата