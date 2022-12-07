Закинула у кільце з першої спроби: Світоліна показала майстер-клас на очах легенди НБА

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася відео з баскетбольного майданчика. На ньому колишня перша ракетка України показала свої здібності у баскетболі.

Еліна Світоліна поставила на паузу свою професійну кар'єру. Прославлена тенісистка насолоджується материнством та координує роботу свого благодійного фонду.

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Крім того, бронзова призерка ОІ-2020 відвідує спортивні змагання. Після перегляду одного з баскетбольних матчів, Еліна продемонструвала свої здібності у цьому виді спорту.

У присутності ексзірки НБА та збірної Франції Тоні Паркера Світоліна легко закинула м'яч у кошик. За свій двохочковий кидок вона отримала "п'ять" від легенди французького баскетболу.

Відео кидка Світоліної

Що відомо про Тоні Паркера

Тоні Паркер чотири рази ставав чемпіоном НБА у складі Сан-Антоніо Сперс. Було це у сезонах-2002/03, 2004/05, 2006/07, 2013/14.

У складі збірної Франції Тоні Паркер ставав чемпіоном Європи 2013 року, одного разу завоював срібло та двічі бронзові медалі.

Протягом кар'єри француз грав за Расінг Париж, Сан-Антоніо Сперс, АСВЕЛ, Остін Сперс та Шарлотт Хорнетс.

Раніше ми розповідали про благодійний вечір на підтримку України в Монте-Карло, який організувала Еліна Світоліна. Завдяки ньому вдалося зібрати 175 тисяч євро.