Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-5, Костюк втратила дві позиції

В оновленому рейтингу WTA українки не надто змінили свої позиції. У топ-5 найкращих тенісисток повернулась перша ракетка України Еліна Світоліна.

Гарні новини для Світоліної

У першій десятці відбулась лише одна зміна. Еліна Світоліна випередила американку Софію Кенін. Українка повернула собі 5 місце у рейтингу WTA. Першою ракеткою світу залишилась австралійка Ешлі Барті. Відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Румунії Сімона Халеп.

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Відсторонена від змагань через допінг Даяна Ястремська залишилась на 37 сходинці. 18-річна Марта Костюк опустилась на два місця та тепер посідає 67 позицію. Із топ-200 ще дві українські тенісистки опустились у рейтингу WTA – Ангеліна Калініна (№125) та Леся Цуренко (№164).

У чемпіонській гонці особливих змін немає. З неприємного варто відзначити, що Еліна Світоліна вже опустилася на 16-й рядок. Її відставання від восьмого місця становить 439 очок.

Натомість Катаріна Завацька підійнялась угору на дві позиції та тепер йде 124-ю. А Катерина Козлова зробила стрибок на три місця – 158-а.