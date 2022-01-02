Світоліна потренувалась з першою ракеткою світу перед стартом сезону: відео з корту
2 січня 2022 , 11:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Українка Еліна Світоліна готується до старту нового сезону. Тенісистка тренується лише з найкращими суперницями світу.
Тренування лише з найкращими
27-річна українська тенісистка розпочне новий сезон на турнірі WTA 500 в Аделаїді (Австралія). Змагання відбуватимуться з 3 – 9 січня.
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Еліна Світоліна провела тренування з першою ракеткою світу з Австралії Ешлі Барті. На початку відео видно яскравий розіграш, у якому переможницею стала саме українка. Еліна добряче поганяла кортом відому суперницю.
Першою опоненткою Світоліної в Аделаїді стане росіянка Анастасія Гасанова (130 ракетка світу). Орієнтовний початок зустрічі 3 січня о 02:30 за Києвом.
Тренування Світоліної: відео
- Відзначимо, що сезон українка розпочне з новою командою. Світоліна припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом. Разом з британцем Еліна працювала 5 років та здобула 11 титулів.
- У новому сезоні першій ракетці України допомагатимуть Андіс Юшка та Гюнтер Бреснік.