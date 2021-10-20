Світоліна попри камбек програла дводенний матч на турнірі в Іспанії
Джерело:24 канал
Еліна Світоліна вилетіла в 1/16 фіналу турніру WTA у Тенеріфе (Іспанія). Українська тенісистка програла представниці Колумбії Марії Камілі Осоріо Серрано.
Еліна Світоліна – Марія Каміла Осоріо Серрано 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)
До речі Українець Марченко на старті турніру у Москві переміг тенісиста із топ-40
Камбек у першому сеті
Досвідчена українська тенісистка невдало увійшла в гру. Світоліна програла у першому ж геймі на своїй подачі.
Згодом Еліна таки зробила зворотний брейк, але відразу віддала свою подачу. Українка програвала 4:1, але зуміла повернутися у сет.
Світоліна виграла 3 гейми поспіль та зрівняла рахунок. В 11 геймі Еліна зробила третій брейк у партії та подала на сет.
Матч грали протягом двох днів
Віднайшовши правильний настрій, Світоліній не вдалося довести матч до перемоги.
Причина в тому, що гра відбувалася ввечері 19 червня. Організатори турніру вирішили зупинити поєдинок через пізню годину та перенести на 20 жовтня.
У середу колумбійка зуміла переграти Світоліну. Два брейки дозволили Осоріо Серрано взяти другий сет. У вирішальній партії колумбійка оформила три брейки та розбила нашу тенісистку.