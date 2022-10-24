Насолоджується материнством: Світоліна показала кімнату новонародженої доньки

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка нещодавно стала мамою, поділилася у соціальній мережі знімками кімнати своєї немовляти.

15 жовтня Еліна Світоліна і Гаель Монфіс вперше стали батьками. У зіркової пари тенісистів народилася донька, якій дали імя Скай.

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Батьки новонародженої заздалегідь підготувалися для такої події і оформили для малечі дитячу кімнату. Українська тенісистка опублікувала в Instagram фотографії, на яких знято новонароджену дитину та інтер’єр кімнати.

"Наша затишна неділя вдома", – підписала фото знаменита спортсменка.

У коментарях Світоліну привітали багато відомих зірок спорту та шоу-бізнесу: Леся Нікітюк, Марта Костюк, Юлія Левченко та багато інших.

Нагадаємо, що вперше зіркова пара повідомила про вагітність Світоліної 15 травня 2022 року. Ще тоді Еліна розсекретила стать дитини та місяць її народження.

Через паузу в кар'єрі Світоліна опустилась на 238-му позицію у рейтингу WTA. Зараз спортсменка займається вихованням доньки та допомагає Україні в якості амбасадорки президентської платформи United24.