Світоліна після камбеку у матчі прикро поступилась Мертенс у Мельбурні

Перша ракетка України Еліна Світоліна 5 лютого зіграла проти Елізи Мертенс у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Мельбурні. Українка завершила свої виступи на турнірі перед Australian Open.

Тенісистки провели на корті 1 годину 57 хвилин. Світоліна на тай-брейку виявилась слабшою за суперницю із Бельгії, вона стала останньою тенісисткою з України, яка була на турнірі.

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Еліза Мертенс – Еліна Світоліна 2:1 (6:3, 5:7, 10:6)

Дівчата показували рівний старт матчу, обмінявшись геймами. А далі у грі Світоліної щось зламалось. Українка програла лише одну свою подачу, але Мертенс бездоганно діяла на власній подачі. Хоча першій ракетці України вдалось взяти у першому сеті у бельгійки три гейми, але цього було занадто мало. У підсумку – 6:3 перемога Елізи.

Другий сет обіцяв бути ще цікавішим. Світоліна відразу кинулась у атаку, але Мертенс була готова до агресивної гри українки. Бельгійка не лише вдало захищала власну подачу, а й скористалась подарунками від Еліни. Ключовим моментом у другій партії став восьмий гейм, коли українська тенісистка взяла подачу суперниці – 5:3 на користь Мертенс. Далі на корті були справжні гойдалки, але психологічно стійкішою тут була Світоліна.

Еліна взяла аж п'ять геймів поспіль, зробивши неймовірний камбек – 5:7. За новими скороченими правилами організаторів турніру тенісистки вирішували долю путівку у півфінал на тай-брейку.

Початок для Світоліної видався розгромним. Мертенс повела з рахунком 7:1, їй залишалось лише три очки до перемоги. Емоції брали гору над Еліною. 26-річна українка змогла дещо скоротити рахунок, але цього було замало – 10:6.