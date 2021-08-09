Світоліна піднялася в топ-5 рейтингу WTA та стала лідеркою за часом перебування в першій десятці

Українська тенісистка Еліна Світоліна покращила свої позиції в рейтингу WTA. Вона повернулася на п'яте місце. А також вийшла на першу сходинку за часом перебування в топ-10 серед чинних спортсменок з першої десятки.

В оновленому рейтингу Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку і тепер посідає п'яте місце.

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Таким чином Світоліна продовжила своє перебування у першій десятці рейтингу. Там вона перебуває безперервно з травня 2017 року. Загалом в першій десятці Світоліна ось уже 200 тижнів. Це найкращий показник серед усіх тенісисток, які зараз представлені в топ-10. До цього лідерство утримувала румунка Сімона Халеп (373 тижні). Але в оновленому рейтингу вона опустилася на 11-е місце.

Щодо решти рейтингу, то перше місце за собою зберегла австралійка Ешлі Барті. Другою є японка Наомі Осака. На третьому місці – білоруска Арина Сабаленка.

Українки в рейтингу WTA

Загалом Україна в першій сотні оновленого рейтингу представлена одразу чотирма тенісистками. Окрім Світоліної, це:

Даяна Ястремська – 50 місце (-4 позиції)

Марта Костюк – 58 місце

Ангеліна Калініна – 78 місце (-1 позиція)

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Варто відзначити прорив Лесі Цуренко. Вона піднялася одразу на 12 позицій. Але досвідчена тенісистка поки на 179-у місці.