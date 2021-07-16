Світоліна опублікувала перші фотографії з весілля

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса 16 липня. Пара опублікувала фотографії з весілля.

Пара виклала декілька фотографій з весілля в інстаграм.

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"Найкращий день мого життя", – підписала фотографії Світоліна.

"Містер та місис Монфіс", – підписав фотографії француз.

Поки достеменно невідомо, чи Еліна залишиться зі своїм дівочим прізвищем Світоліна, чи візьме прізвище Монфіс.

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