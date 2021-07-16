Світоліна опублікувала перші фотографії з весілля
16 липня 2021 , 21:44Читать новость на русском
Джерело:instagram.com/elisvitolina
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса 16 липня. Пара опублікувала фотографії з весілля.
Пара виклала декілька фотографій з весілля в інстаграм.
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"Найкращий день мого життя", – підписала фотографії Світоліна.
"Містер та місис Монфіс", – підписав фотографії француз.
Поки достеменно невідомо, чи Еліна залишиться зі своїм дівочим прізвищем Світоліна, чи візьме прізвище Монфіс.
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