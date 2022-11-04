Найніжніші обійми: Світоліна поділилася чарівними фото маленької донечки

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує радувати своїх підписників новими світлинам новонародженої доньки. Чарівність фото просто зашкалює.

Знімки маленької донечки Скай Світоліна опублікувала в своєму Instagram. На першому фото знаменита спортсменка робить селфі з донечкою, яку тримає на руках. А на другому малеча знаходиться на колінах своєї мами.

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Сама Світоліна одягнена у патріотичне худі із синьо-жовтим принтом.

Мій найкращий друг за обіймами,

– підписала світлину тенісистка.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса народилася донечка, якій батьки дали ім'я Скай.

Наразі зірка українського тенісу призупинила свою кар’єру, через що опустилась у рейтингу WTA. Зараз спортсменка займається вихованням доньки та допомагає Україні в якості амбасадорки президентської платформи United24.