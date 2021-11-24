Світоліна навіть не в топ-20: WTA опублікувала призові тенісисток за сезон

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала рейтинг за кількістю призових у 2021 році. Уперше з 2008 року жодна тенісистка не заробила за сезон 4 мільйонів доларів.

Світовий тур WTA у 2021 році підійшов до закінчення. Останнім змаганням, яке було зіграно під егідою WTA, став Підсумковий турнір, перемогу на якому здобула іспанка Гарбіньє Мугуруса.

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Очолює рейтинг українських тенісисток за призовими у 2021 році Еліна Світоліна. Перша ракетка України за рік загалом заробила майже 1,3 мільйони доларів.

Крім Світоліної, у топ-200 списку WTA перебувають ще вісім українських тенісисток. Найближчою переслідувачкою Еліни є Марта Костюк, яка заробила 643,8 тисяч доларів і посідає 52 місце у рейтингу.

Найбільшу кількість призових серед українок за результати у парному тенісі здобула Людмила Кіченок – 173,1 тисячі доларів зі 182,1 тисяч. А ось Надія Кіченок заробила за сезон 152,7 тисяч доларів (148,6 – за результати у парному розряді).

Лідеркою сезону 2021 року за призовими стала перша ракетка світу – австралійка Ешлі Барті. У 2021 році вона заробила 3,94 мільйона доларів.

Призові українських тенісисток за 2021 рік:

23. Еліна Світоліна – $1,296,599

52. Марта Костюк – $643,865

106. Ангеліна Калініна – $400,912

155. Катерина Козлова – $233,865

156. Даяна Ястремська – $232,605

179. Людмила Кіченок – $182,126

182. Леся Цуренко – $175,199

188. Катаріна Завацька – $166,291

194. Надія Кіченок – $152,698

259. Катерина Бондаренко – $85,685

271. Дарія Снігур – $77,768