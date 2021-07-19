Чемпіонка 2018 року: Світоліна може не відібратись на Підсумковий турнір WTA

Підсумковий турнір WTA може відбутись без шостої ракетки світу Еліни Світоліної. Українка у чемпіонських перегонах йде лише на 20 позиції.

Третього поспіль фіналу Світоліної може не бути

26-річна українська тенісистка може пролетіти повз останній турнір сезону. Еліні Світоліній потрібно зробити шалений стрибок у рейтингу – підійнятись із 20 місця на 8-ме.

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Восьму сходинку обіймає росіянка Анастасія Павлюченкова. У її активі 2029 очок. В українки ж 1572 бали. Між тенісистками прірва аж у 457 пунктів. Еліна вперше з 2017 року може не відібратись на цей турнір.

У 2018 році Світоліна перемога на Підсумковому турнірі у Сінгапурі. У фіналі наша тенісистка здолала американку Слоун Стівенс (3:6, 6:2, 6:2).

Наступного 2019 року українка ледь не захистила звання чемпіонки. Світоліна дійшла до фіналу, у якому прикро поступилась австрійці Ешлі Барті (4:6, 3:6).

Лідирує у чемпіонських перегонах Ешлі Барті з Австралії (5381). Відразу за її спиною розташовується чешка Барбора Крейчикова (3778). Трійку лідерок замикає представниця Білорусі Аріна Соболенко (3538).

У вісімку найкращих тенісисток Porshe Race Single також входять: Іга Швьонтек (Польща), Кароліна Плішкова (Чехія), Наомі Осака (Японія), Гарбінє Мугуруса (Іспанія).

Попереду на Світоліну чекає виступ на Олімпіаді-2020 у Токіо. Українка вже прилетіла у Японію.