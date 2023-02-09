Світ повинен прокинутися і припинити загравання з Росією, – Володимир Кличко

Європарламент спільно з Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр" провів публічне слухання, присвячене темі війни Росії проти України в контексті війни ідеологій і культур. Участь взяв і колишній боксер Володимир Кличко, який є членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Під час публічного слухання учасники обговорили, що наразі відбувається війна не лише зброї, а й світоглядів. Спустошенням культурної спадщини Кремль хоче довести свій найбільший міф про те, що Україна є несправжньою державою, частиною ідеології російської імперії. Керівництво Росії заперечує існування української незалежної держави та прагне забрати її право на існування. Головна мета Росії – повна ліквідація всього, що ідентифікує Україну як незалежну державу та націю: мову, історію, культуру, і зрештою – громадянське суспільство.

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Володимир Кличко підкреслив, що спорт, культура, як і економіка – це екосистема цієї війни.

"Поки ракети вбивають мирних жителів, українським спортсменам доводиться зустрічатися з суперниками з Росії прямо під олімпійськими кільцями – у так званих мирних змаганнях. Світ повинен прокинутися і припинити загравання з Росією, бо інакше кремлівська пропаганда та війна будуть продовжувати поширюватися", – наголосив він.

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Насамкінець, як член Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який бере на себе місію збереження пам’яті жертв Голокосту, Володимир Кличко закликав світ згуртуватися і зробити все можливе, щоб страшна війна, коли одна країна намагається стерти інший народ, ніколи не повторилася. Щоб "ніколи знову" насправді не повторилося.

За оцінками Міністерства культури та інформаційної політики, близько 1500 об'єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Серед них сотні об’єктів культурної спадщини, десятки музеїв, бібліотек, архівів. Такі цілеспрямовані атаки, а також спалення українських книжок, незаконне вивезення культурних цінностей, архівних документів є ознаками культурного геноциду.

"Я закликаю європейських лідерів скоординувати зусилля та притягнути до відповідальності керівництво Росії. Створити спеціальну систему, яка оцінить втрати України, включно з культурною спадщиною, та розробить механізм компенсації. Ми надзвичайно вдячні допомозі, яку отримуємо від Заходу, але сам агресор, російські олігархи та усі ті, хто підтримує цю війну, мусять заплатити", – зазначив під час публічного слухання Представник України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії Всеволод Ченцов.