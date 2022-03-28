Суркіси показали документи про те, що не вивозили через кордон готівку

Власник Динамо Ігор Суркіс спростовує інформацію ЗМІ про вивезення за межі України готівки у розмірі близько 17 мільйонів євро. Як підтвердження він надав документи з угорської митниці.

Українські та угорські юристи Суркісів отримали відповідь митників

Заява пресслужби Ігоря Суркіса з'явилася на сайті Динамо. У ній Суркіси заявили, що інформація про вивезення готівки через кордон з Угорщиною не відповідає дійсності.

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Повідомляємо, що оприлюднена на окремих інтернет-ресурсах інформація про нібито вивезення за межі України Ігорем Суркісом, Григорієм Суркісом або кимось з їхньої родини будь-якої суми готівки не відповідає дійсності та є брехнею,

– йдеться у повідомленні.

Українські та угорські юристи родини Суркісів отримали офіційну відповідь від митних органів Угорщини з підтвердженням, що "готівкові" звинувачення на адресу родини були брехливими.

"26 лютого 2022 року о 22.40 ви з'явилися для в'їзду на пункті перетину "Тисабек". При обробці вашого в'їзду не було зроблено жодної декларації від вашого або від імені інших пасажирів щодо перевезення готівки вартістю 10 000 євро чи більше. Ви залишили пункт перетину кордону після в'їзду", – йдеться у відповіді податкового і митного органу Угорщини Ігорю та Григорію Суркісам.



Документ про Ігоря Суркіса / Фото пресслужба Ігоря Суркіса



Документ про Григорія Суркіса / Фото пресслужба Ігоря Суркіса

Слід зауважити, що у спростуванні Ігоря Суркіса нічого не зазначається про двох онуків нардепа від ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Вони обидва є військовозобов'язаними (20 і 28 років). За даними журналістів, онуки Григорія Суркіса виїхали разом з ним.

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