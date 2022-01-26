Суркіс розповів про Шевченка як можливого тренера Динамо та оцінив його провал в Дженоа

Президент київського Динамо Ігор Суркіс дав інтерв'ю, де оцінив можливість того, що Андрій Шевченко стане головним тренером клубу.

Про Шевченка як тренера Динамо

За словами Суркіса, інформація про те, що Шевченко міг очолити Динамо після того, як його звільнили з посади головного тренера Дженоа навіть не розглядалася.

Я не розглядав Шевченка головним тренером київського Динамо. В мене не було для цього підстав. У мене є чинний головний тренер, з яким продовжений контракт до 2024 року,

– розповів Суркіс.

При цьому на питання про те, кого б він бачив наступним президентом Динамо, Ігор Суркіс поставив в один ряд Сергія Реброва, Андрія Шевченка та Олександра Шовковського. "Якби вони були готові тратити власні гроші", – додав Суркіс.

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З чим асоціюється Шевченко

"Андрій Шевченко – це людина, з якою в мене асоціюються великі перемоги київського Динамо. Це півфінал Ліги чемпіонів. Андрій Шевченко – це один з гучних трансферів в Європу. Цим трансфером я займався з братом – він тоді був президентом клубу. І, мабуть, ми зіграли в його долі певну роль. Він себе показав як достойний футболіст. Він був топ. Топ-нападник і топ-людина", – розповів Суркіс.

Саме через це Суркіс і вирішив повернути Шевченка до Динамо, коли той ще був футболістом.

"Життєві фактори склалися таким чином, що він опинився в Челсі. І Андрій знає, що я робив для того, скільки разів зустрічався з власником Челсі… Його ж купили за 70 – 80 мільйонів, а через рік я хотів його забрати безкоштовно в Динамо. Нам вдалося. Так, у нього була висока зарплата. Я переконав тоді Абрамовича, що він не заслуговує сидіти на лаві запасних, пройшовши такий шлях у футболі: "Дай людині закінчити кар'єру". Він її закінчив блискуче, забив два голи у ворота Швеції", – розповів Суркіс.

Очікував на провал

А от на успіх Шевченка як тренера збірної України Суркіс не надто вірив. І мав на це свої причини.

"Я мало вірив у те, що в нього вийде. Тому що він молодий тренер, ніде не працював. Але він як мудрий молодий, зумів підібрати команду, яка йому допомогла стати хорошим тренером. Не звертайте уваги на те, що в нього сталося в Дженоа. Це його чергова помилка. Він пішов в команду, де немає футболістів. Футболісти є, але якої якості? Якщо в нього були певні домовленості, що йому куплять футболістів, то я не бачу цих покупок для підсилення. Пішов Шевченко – вони програли 6:0. Він все, що міг, робив. Може десь досвіду не вистачило", – відзначив Суркіс.

При цьому дісталося від президента Динамо і керівництву Української асоціації футболу за ситуацію, коли з Шевченком не продовжили угоду. 1 серпня 2021 року вона закінчилася, і Шевченко та його тренерський штаб покинули збірну.

Чому Шевченко потрапив в цю ситуацію? Він хоче працювати. Для нього гроші вже не важливі. Він заробив гроші на хорошу щасливу старість. Він хоче працювати та доказувати себе як тренера. Але не багато в нас тренерів, за винятком Блохіна, виводили збірну на такий рівень. З Шевченком поступили, м'яко кажучи, неправильно. Хотів сказати по-скотськи, але скажу неправильно.