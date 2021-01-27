Суркіс назвав найкращого та найгіршого гравця за часів його президенства в Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів, кого вважає найкращим та найгіршим футболістом за весь час його керівництва в столичному клубі.

Джерело: ютуб-канал Дмитра Гордона

За невдалі покупки Ігор Суркіс не хоче списувати вину на інших.

До слова Суркіс готовий продати Динамо

Найгірша покупка

"Найдорожча покупка Динамо? Це Джермейн Ленс. 11 мільйонів євро плюс бонуси. Найбільш невдалий трансфер? Невдалою покупкою було підписання за 9 мільйонів євро Андре, але нам потім його вдалося продати. Це я велике придбання називаю, було і ще кілька невдалих трансферів. Але я не хочу списувати провину на когось", – сказав Суркіс.

Бразилець Андре перейшов у Динамо влітку 2010 року, проте не зміг закріпитися в команді і після декількох оренд був проданий в Атлетіко Мінейро за 5,8 мільйона євро. Джермейн Ленс виступав у Динамо з 2013-го по 2015 рік, після чого був проданий в Сандерленд за 11,4 мільйона євро.

Найкращий гравець

"Найкращий гравець Динамо за час мого керівництва клубом? За часом, проведеним у команді – Олександр Шовковський вірою і правдою працював на команду. Він ніколи не нив і не стогнав. Це справжній патріот клубу. Відверто кажучи, мені ніколи не надходило щодо нього пропозицій. Можливо, всі розуміли, що це буде коштовний трансфер", – заявив він.

Шовковський провів усю ігрову кар'єру в складі київського Динамо, виступаючи за клуб протягом 24 років.