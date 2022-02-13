Супряга не допоміг: Мілан обіграв Сампдорію та вийшов на перше місце в Серії А – відеоогляд
В чемпіонаті Італії змінився лідер турнірної таблиці. на першу місце піднявся Мілан, який вдома обіграв Сампдорію.
Мілан – Сампдорія 1:0
Гол: Леау, 8
Український нападник Владислав Супряга потрапив до заявки на матч проти Мілану. Але гру на "Сан-Сіро" розпочав на лаві запасних. До кінця матчу на поле він так і не вийшов, повідомляє 24 канал.
Сампдорія ж на початку матчу потрапила у незручне становище, коли вже на восьмій хвилині пропустила гол. Леау відзначився після пасу воротаря Меньяна від свого штрафного майданчика.
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Загалом Мілан створив декілька чудових нагод відзначитися. Але голкіпер Сампдорії Фальконе здійснив ряд неймовірних сейвів – він як мінімум шість разів врятував свою команду від пропущених голів.
Сампдорія ж за весь матч лише одного разу пробила в площину воріт.
Мінімальна перемога дозволила Мілану вийти на перше місце в турнірній таблиці, обійшовши Інтер, який напередодні розділив очки в матчі проти Наполі.
Сампдорія ж залишилася на 16-у місці. Він зони вильоту команду відділяє лише три очки.
Відеоогляд матчу Мілан – Сампдорія