Супряга не допоміг: Мілан обіграв Сампдорію та вийшов на перше місце в Серії А – відеоогляд

В чемпіонаті Італії змінився лідер турнірної таблиці. на першу місце піднявся Мілан, який вдома обіграв Сампдорію.

Мілан – Сампдорія 1:0

Гол: Леау, 8

Український нападник Владислав Супряга потрапив до заявки на матч проти Мілану. Але гру на "Сан-Сіро" розпочав на лаві запасних. До кінця матчу на поле він так і не вийшов, повідомляє 24 канал.

Сампдорія ж на початку матчу потрапила у незручне становище, коли вже на восьмій хвилині пропустила гол. Леау відзначився після пасу воротаря Меньяна від свого штрафного майданчика.

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Загалом Мілан створив декілька чудових нагод відзначитися. Але голкіпер Сампдорії Фальконе здійснив ряд неймовірних сейвів – він як мінімум шість разів врятував свою команду від пропущених голів.

Сампдорія ж за весь матч лише одного разу пробила в площину воріт.

Мінімальна перемога дозволила Мілану вийти на перше місце в турнірній таблиці, обійшовши Інтер, який напередодні розділив очки в матчі проти Наполі.

Сампдорія ж залишилася на 16-у місці. Він зони вильоту команду відділяє лише три очки.

Відеоогляд матчу Мілан – Сампдорія