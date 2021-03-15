Лукашенко переміг у лижних гонках: суперник тричі "випадково" падав на фініші – відео

У Білорусі 13 березня відбулося свято "Мінська лижня 2021", у якій взяв участь Олександр Лукашенко. Його команда перемогла в естафеті, а суперник курйозно декілька разів падав перед фінішем.

Курйозний фініш за участю Лукашенка

У гонці крім самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка взяли участь команда адміністрації Лукашенка, Ради міністрів, нацзборів, облвиконкомів та інших держструктур.

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Кожен з учасників естафети проїхав по 2 кілометри. У мережі з'явилось відео фінішної боротьби Лукашенка, який стартував на останньому четвертому етапі у своїй команді, та одного з лідерів гонки. Суперник декілька разів падав перед фінішем, заплутуючись у лижах.

Його падіння виглядали доволі кумедними, які розсмішили не лише Лукашенка, а й людей у соцмережах. Здається, лідер естафети дуже хотів, щоб перемогу здобув саме Олександр Григорович.

Фінішував Лукашенко вже із золото медаллю на шиї, його команда перемогла. Після перетину фінішної лінії самопроголошений президент Білорусі поділився першими враженнями.

Перемагати завжди важко, особливо, коли за тобою стежать, вибачте за нескромність, мільйони різних очей. Для мене такі гонки складні, але людям подобається. Така моя доля. Моє завдання – робити щось хороше для людей,

– розповів Лукашенко.

Хто виступав за команду Олександра Лукашенка

Світлана Коношенко

Людмила Калінчик

Микола Лукашенко

Відео курйозного фінішу естафети у Мінську