Суперліга оголосила про призупинення турніру: англійські клуби покинули змагання

Футбольна Суперліга, яка була створена 12 клубами офіційно ввечері 18 квітня, ввечері 20 квітня заявила про призупинення своєї діяльності.

Розпочалося все з того, що вирішили призупинити свою участь у турнірі англійські клуби. Нагадаємо, вони становили половину з учасників Суперліги.

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Першим, хто вирішив покинути Суперлігу, став Челсі. Однак "аристократи" останніми з англійських клубів оголосили про це офіційно. До цього це зробили в Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпулі, Арсеналі та Тоттенхемі. Керівництво "канонірів" виступило зі зверненням до вболівальників, в якому попросило вибачення за цю ситуацію.

Британські ЗМІ пишуть, що причиною для виходу англійських клубів став тиск на них від керівництва місцевої футбольної влади. Там їм пригрозили дискваліфікацією з усіх національних турнірів.

Відтак у турнірі поки офіційно залишилося шість клубів – іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер. Хоча щодо Інтера теж є питання. Офіційно клуб поки не робив заяв з приводу виходу з турніру. Однак журналіст Фабріціо Романо заявив, що Інтер вирішив відмовитися від участі в Суперлізі. На черзі – Мілан.

Щодо Барселони, то він цього клубу поки офіційних заяв не було. Але президент клубу заявив, що рішення про участь в Суперлізі мають затвердити вболівальники.

Офіційний сайт Суперліги та твіттер не дають поки жодної інформації. Однак звернення організаторів Суперліги отримали ЗМІ.

"Попри оголошений відхід англійських клубів, які змушені приймати такі рішення через тиск на них, ми переконані, що наша пропозиція повністю відповідає європейському законодавству і правилам, як це було продемонстровано сьогодні рішенням суду про захист Суперліги від дій третіх осіб. З огляду на обставини, що склалися, ми переглянемо відповідні кроки для зміни форми проєкту, завжди маючи на увазі наші цілі – запропонувати вболівальникам найкращі можливості, одночасно збільшуючи платежі солідарності для всього футбольного співтовариства", – йдеться в заяві.