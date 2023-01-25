Ніякої Росії: УЄФА офіційно відібрала в Казані право приймати матч за Суперкубок 2023

Росія не скоро повернеться до світового футболу. УЄФА офіційно відібрала в Казані право приймати фінал Суперкубка в 2023 році.

У середу, 25 січня, у швейцарському Ньйоні зібрався Виконавчий комітет УЄФА. Серед чималої кількості питань було й те, що стосувалося Росії. Адже Казань ще задовго до цього отримала право приймати фінал Суперкубка УЄФА у 2023 році. В цьому матчі мали б зіграти переможець Ліги чемпіонів та тріумфатор Ліги Європи.

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Рішення УЄФА було доволі швидке та однозначне. Матч за Суперкубок УЄФА перенесли з Казані до Афін в Греції. Гра відбудеться на стадіоні "Георгіос Караіскакіс" 16 серпня 2023 року.

Нагадаємо, УЄФА відсторонила російські клуби та збірні від міжнародних змагань ще в лютому 2022 року, одразу після військового вторгнення Росії до України. Росіяни намагалися оскаржити це рішення, але програли.

Після цього в Росії виникла думка вийти з УЄФА та перейти до Азійської конфедерації футболу. Але передумали, адже в Азії теж не надто хотіли їх бачити.

Тож Росія знову вирішила звернутися до УЄФА з проханням допустити їх до міжнародних змагань. Але там виявилися доволі одностайні у своїй позиції – заборона триватиме доти, доки триватиме війна в Україні.