Суперкубок України-2022 не буде розіграний

Навіть у воєнний час було прийнято рішення відновити футбольний сезон в Україні. Однак українські уболівальники у 2022 році побачать не усі футбольні битви.

У цьому році без головного трофею

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розкрив деталі розіграшу Суперкубка України у 2022 році. Цьогоріч один із головних трофеїв країни не буде розіграний.

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Таке рішення наразі прийняли в Українській Прем'єр-лізі.

На цей час ухвалено рішення не проводити матч за Суперкубок України 2022 року,

– сказав Дикий.

Нагадаємо, що у боротьбі за Суперкубок сходяться переможець чемпіонату та володар Кубка України.

У минулому сезоні ще під мирним небом зійшлись Шахтар та Динамо. "Українське класичне" перетворило у справжній матч в одні ворота. "Гірники" завдяки дублю Лассіни Траоре та голу Алана Патріка розгромили динамівців із рахунком 3:0.

Це перший та поки що єдиний трофей для Роберто Де Дзербі на чолі донецького клубу. Швидше за все, що й останній. За інформацією журналіста Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо, італійський наставник розірвав угоду з донеччанами.