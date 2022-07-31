Баварія у феєричному стилі виграла ювілейний Суперкубок Німеччини: відеоогляд матчу

У суботу, 30 липня, мюнхенська Баварія зійшлася з Лейпцигом у матчі за Суперкубок Німеччини. Поєдинок на "Ред Булл Арені" завершився поразкою господарів.

РБ Лейпциг – Баварія 3:5

Голи: Хальстенберг, 59, Нкунку 77 (п), Ольмо, 89 – Мусіала, 14, Мане, 31, Павар, 45, Гнабрі 65, Сане, 90+8

Здавалося, що Баварії вистачило тайму, щоб вирішити долю Суперкубку Німеччини. У перші 45 хвилин мюнхенці встигли відзначитися трьома голами, пише 24 канал.

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На 14-й хвилині Джамал Мусіала вивів Баварію вперед. Крістофер Нкунку був близьким до того, щоб збільшити перевагу команди, проте його гол не було зараховано через офсайд.

Та все ж таки на 31-й хвилині підопічні Юліана Нагельсмана забили ще один м'яч у ворота господарів. Дебютним голом за нову команду відзначився Садіо Мане, який влітку перебрався до мюнхенців з Ліверпуля.

Наприкінці першого тайму м'яч у ворота Лейпцига відправив Бенжамен Павар.

Проте в другій половині РБ Лейпциг показав неабияку волю до перемоги і характер, закрутивши гольову карусель в обидві сторони.

На 60-й хвилині Марсель Хальстенберг розпечатав ворота Мануеля Ноєра. Вже через декілька хвилин Серж Гнабрі повернув чемпіонам Німеччини перевагу в три м'ячі.

На 77-й хвилині Нкунку реалізував пенальті. А за хвилину до завершення основного часу Дані Ольмо подарував "бикам" надію на порятунок.

Однак забити 4-й гол господарям не вдалося. А от підопічні Нагельсмана на останніх секундах відправили п'ятий м'яч у ворота Лейпцига – Сане поставив крапку у зустрічі – 3:5.

Баварія виграла перший трофей нового сезону. Мюнхенці здобули 10 останніх чемпіонських титулів Бундесліги. Лейпциг минулого сезону вперше в історії виграв Кубок Німеччини.

Нагадаємо, сезон Бундесліги-2022/2023 стартує 5 серпня. У першому турі Баварія на виїзді зіграє з Айнтрахтом, а Лейпциг гостюватиме у Штутгарта.

Відеоогляд матчу