"Грав на уколах": лідер Шахтаря зізнався, що закінчував сезон із ушкодженням

Донецький Шахтар розпочав підготовку до другої частини сезону-2023/2024. "Гірники" проводять тренувальний процес під керівництвом оновленого тренерського штабу у сонячній Туреччині.

Разом із командою зимовий збір втягується Георгій Судаков. Про 21-річного атакувального півзахисника було багато чуток, преса активно сватає вихованця "гірників" до європейських грандів. Однак наразі Георгій продовжує бути гравцем донецького клубу.

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У лідера Шахтаря були проблеми зі здоров'ям

Судаков відверто зізнався, що після матчу проти житомирського Полісся відчув біль в області паху. Тому останній місяць перед відпусткою Георгій відіграв на уколах. Але навіть під час відпочинку футболіст проявив свій професіоналізм.

Півзахисник Шахтаря вже після півтора тижня відпочинку повернувся до тренувань під керівництвом свого індивідуального тренера, тому підійшов до зборів у тонусі.

Судаков зізнався, що перші тренування на зборах завжди є складними, адже команда працює без м'яча, але необхідними для подальшої роботи у майбутньому.

Зараз було тренування дуже складне, тому що воно було інтенсивним без м'ячів. Ми побігали, тест зробили. Але це потрібне тренування для нашого майбутнього. Скажімо так, ми його витримали, тому трохи втомилися. Але вже з завтрашнього дня починаємо тренуватися і готуватися до наших цілей. А наша мета – Ліга Європи і матч проти Марселя,

– розповів Георгій.

Із Марселем "гірники" зіграють вже у лютому 2024-го. Перший поєдинок запланований на 15 лютого та відбудеться на полі Шахтаря у німецькому Гамбурзі. Матч-відповідь – 22 лютого у Франції. Щодо УПЛ, то "кроти" зіграють свій перший поєдинок другої частини чемпіонату проти Олександрії.

Нагадаємо, що Шахтар закінчив першу частину сезону-2023/2024 на 4-му місці турнірної таблиці, набравши 31 бал. Підопічні Маріно Пушича вилетіли із Ліги чемпіонів, але продовжать виступи у Лізі Європи.

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