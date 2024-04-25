Нарвався на тролінг від лідера Шахтаря: Трубін проміняв футбол на теніс, процитувавши Вільямс

Позафутбольне дозвілля Анатолій Трубін проводить теж активно. У вільний від футболу час голкіпер Бенфіки проводить на тенісному корті.

Футболіст лісабонського клубу виклав у своїх соцмережах світлини із тенісного корту та вже "нарвався" на тролінг від друга, ексодноклубника по донецькому Шахтарю Георгія Судакова. Один із лідерів "гірників" вирішив пожартувати із Анатолія.

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Пригадав слова легенди тенісу

Трубін запостив фото, процитувавши у підводці до них легендарну американську тенісистку Серену Вільямс.

Як сказала Серена Вільямс: Переконайся, що ти дуже мужній: будь сильним, будь неймовірно добрим і насамперед будь скромним. Згоден,

– написав голкіпер Бенфіки.



Трубін зіграв у теніс / Фото із інстаграму Анатолія

У коментарях під фото "прибіг" Судаков, який запитав жартома Анатолія: "Ракетку тільки для фото береш до рук?".

На що Трубін відповів: "Звичайно".



Судаков потролив Трубіна після гри у теніс / Скриншот із інстаграму Анатолія

Нагадаємо, що Трубін виступав за Шахтар до серпня 2023-го року, коли підписав довготривалий контракт із Бенфікою – до кінця червня 2028-го. Анатолій розповідав, що хотів би бачити у своїй команді Судакова, але зазначив, що "орли" не зможуть потягнути трансфер Георгія через його високу вартість.

Але ЗМІ далі приписують "гірнику" інтерес від лісабонського клубу.

До слова, у поточному сезоні-2023/2024 Трубін вже відстояв за Бенфіку у 45 матчах, у яких пропустив 44 голи та відіграв 16 поєдинків на нуль.

Натомість Судаков провів за Шахтар 30 поєдинків – 7 голів та 3 асисти.

Шахтар після 24-х зіграних матчів йде лідером УПЛ (58 балів). "Гірники" мають перевагу над другим київським Динамо у вигляді 4-х очок. Бенфіка Трубіна намагається дотягнутись до лідера сезону у Португалії – Спортінга, у якого 80 пунктів, а це на 7 очок більше, аніж у команди Анатолія.