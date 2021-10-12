Судаков і Бондаренко не забили пенальті у стилі Мессі та Суареса в матчі збірної України: відео
Джерело:24 канал
Молодіжна збірна України з футболу 12 жовтня зустрілася з командою Фарерських островів у відборі на Євро-2023. Українська команда змарнувала шанс відзначитися голом з пенальті.
До Мессі й Суареса ще не доросли
Наприкінці першого тайму збірна України перемагала 1:0. Підопічні Руслана Ротаня отримали право пробити пенальті після ймовірної помилки арбітра.
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Рефері побачив порушення правил у діях Андріаса Едмундссона й призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов гравець Шахтаря Георгій Судаков. Півзахисник вирішив розіграти пенальті.
Судаков не пробив по воротах, а віддав пас на партнера по Шахтарю Артема Бондаренка. Останній встиг до м'яча, проте пробив у голкіпера.
Відео незабитого пенальті
Змарнований пенальті розгнівав наставника українців Руслана Ротаня. Тренер продемонстрував жест, ймовірно, на адресу когось з футболістів, яким дав зрозуміти про гарячу розмову у роздягальні.
Судаков і Бондарнко вже розігрували пенальті
Цікаво, що пара Судаков – Бондаренко вже розігрувала пенальті у 2019 році.
Футболісти розіграли пенальті у матчі молодіжних команд Шахтаря та Маріуполя. Тоді гравці Шахтаря таки забили гол.
Як Судаков і Бондаренко розіграли пенальті у Шахтарі – відео
Розігрувати пенальті увійшло в моду у 2016 році. Тоді гравці Барселони Ліонель Мессі та Луїс Суарес успішно розіграли одинадцятиметровий у поєдинку проти Сельти.
Мессі та Суарес розіграли пенальті – відео