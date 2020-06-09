Суд у Франції скасував виліт двох команд з елітного дивізіону
Французькі футбольні клуби "Ам'єн" і "Тулуза" зберегли прописку у вищому дивізіоні чемпіонату країни – Лізі 1.
Так, згідно з рішенням вищого адміністративного суду країни, сезон-2019/20, який був завершений достроково, дограний не буде, але "Тулуза" і "Ам'єн" збережуть своє місце у вищому дивізіоні. Про це повідомляє сайт Державної ради Франції.
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Після завершення сезону в достроковому порядку з апеляцією до суду звернулися три клуби – "Тулуза", "Ам'єн", що вилетіли в Лігу 2, а також "Ліон", претензії були задоволені лише у двох перших команд.
Всі місця в турнірній таблиці чемпіонату залишаться незмінними, суд скасував тільки виліт в Лігу 2. На наступний сезон Лізі 1, а також французькій федерації футболу потрібно буде розробити нову структуру.
Які ліги також завершили сезон
- Першою не догравати сезон вирішила нідерландська ліга (Ередивізія). Там офіційно вирішили достроково завершити сезон без визначення чемпіона. Натомість ліга вирішила, хто гратиме в єврокубках. Окрім того, прийнято рішення, що найгірші команди сезону не понизяться у класі.
- 15 травня Бельгія офіційно оголосила про дострокове завершення сезону. Чемпіоном країни став "Брюгге", де виступає українець Едуард Соболь.
- 18 травня футбольний сезон вирішили не продовжувати у Шотландії. Чемпіоном визнано "Селтік", в якому грає українець Мар'ян Швед.