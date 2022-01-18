Створив шедевр: ФІФА визначила найкращий гол 2021 року – відео
18 січня 2022 , 07:10Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ФІФА
Аргентинець Ерік Ламела став володарем премії Пушкаш від FIFA Player Awards. Футболіст грав за Тоттенхем та забив у ворота Арсеналу.
Ламела забив "рабоною" у матчі проти Арсеналу за Тоттенхем в АПЛ у березні 2021 року.
До слова ФІФА назвала імена 23 претендентів на потрапляння до символічної збірної світу
На нагороду претендували півзахисник Байєра та збірної Чехії Патрік Шик за гол із центру поля у ворота Шотландії та півзахисник Порту Мехді Таремі за "бісіклету" у матчі проти Челсі у Лізі чемпіонів.
Відео найкращого голу 2021 року за версією ФІФА
Що відомо про Еріка Ламелу зараз
- Зараз футболіст грає за Севілью, яку поповнив улітку як вільний агент. За 16 зустрічей у всіх турнірах він забив 4 голи та віддав 2 передачі.
- За кар'єру 29-річний футболіст грав за Рівер Плейт та Рому. На його рахунку 3 голи за 25 зустрічей у складі збірної Аргентини. Портал Transfermarkt оцінює Ламелу у 20 мільйонів євро.