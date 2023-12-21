Матч Ліги чемпіонів скасували через моторошну стрілянину в центрі Праги

21 грудня 2023, 21:32
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Джерело:

Славія Прага

Жахлива трагедія відбулася посеред дня у столиці Чехії. Озброєний нападник відкрив вогонь у Карловому університеті.

Внаслідок моторошної стрілянини у будівлі факультету мистецтв у Празі загинуло 15 людей. Відомо, що постраждало 24 людини, які отримали поранення різного ступеня важкості.

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Через трагічні події, які відбулися в центрі Праги, сьогоднішній матч жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні "Еден" був скасований. 21 грудня повинен був відбутися поєдинок празької Славії та австрійського Санкт-Пельтена.

Про це повідомив офіційний акаунт Славії у соціальній мережі Х. Нова дата поєдинку стане відома пізніше. Футбольний клуб Славії висловив співчуття рідним та близьким жертв теракту.

Славія скасувала матч ЛЧ через теракт / twitter.com/slaviaofficial

Що відомо про стрілянину в Празі

  • Вдень 21 грудня у будівлі факультету мистецтв в Карловому університеті міста Праги відбулася стрілянина.
  • Нападник приніс з собою до університету пневматичну зброю з оптичним прицілом.
  • Попередньо відомо про 15 загиблих та 24-х поранених людей. Проте ці цифри не є остаточними.
  • Стрільцем виявився 24-річний Давид Козак. Нападник був студентом філософського факультету.
  • Згодом поліція повідомила про ліквідацію Козака.
Автор: Сергій Шаховець