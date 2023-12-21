Матч Ліги чемпіонів скасували через моторошну стрілянину в центрі Праги

Жахлива трагедія відбулася посеред дня у столиці Чехії. Озброєний нападник відкрив вогонь у Карловому університеті.

Внаслідок моторошної стрілянини у будівлі факультету мистецтв у Празі загинуло 15 людей. Відомо, що постраждало 24 людини, які отримали поранення різного ступеня важкості.

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Через трагічні події, які відбулися в центрі Праги, сьогоднішній матч жіночої Ліги чемпіонів на стадіоні "Еден" був скасований. 21 грудня повинен був відбутися поєдинок празької Славії та австрійського Санкт-Пельтена.

Про це повідомив офіційний акаунт Славії у соціальній мережі Х. Нова дата поєдинку стане відома пізніше. Футбольний клуб Славії висловив співчуття рідним та близьким жертв теракту.

Славія скасувала матч ЛЧ через теракт / twitter.com/slaviaofficial

Що відомо про стрілянину в Празі