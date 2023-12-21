Матч Лиги чемпионов отменили из-за жуткой стрельбы в центре Праги

Ужасная трагедия произошла посреди дня в столице Чехии. Вооруженный нападающий открыл огонь в Карловом университете.

В результате жуткой стрельбы в здании факультета искусств в Праге погибли 15 человек. Известно, что пострадали 24 человека, получившие ранения разной степени тяжести.

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Из-за трагических событий, произошедших в центре Праги, сегодняшний матч женской Лиги чемпионов на стадионе "Эден" был отменен. 21 декабря должен был пройти поединок пражской Славии и австрийского Санкт-Пельтена.

Об этом сообщил официальный аккаунт Славии в социальной сети Х. Новая дата поединка станет известна позже. Футбольный клуб Славии выразил соболезнования родным и близким жертв теракта.

Славия отменила матч ЛЧ из-за теракта / twitter.com/slaviaofficial

Что известно о стрельбе в Праге