Матч Лиги чемпионов отменили из-за жуткой стрельбы в центре Праги
Источник:Славия Прага
Ужасная трагедия произошла посреди дня в столице Чехии. Вооруженный нападающий открыл огонь в Карловом университете.
В результате жуткой стрельбы в здании факультета искусств в Праге погибли 15 человек. Известно, что пострадали 24 человека, получившие ранения разной степени тяжести.
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Из-за трагических событий, произошедших в центре Праги, сегодняшний матч женской Лиги чемпионов на стадионе "Эден" был отменен. 21 декабря должен был пройти поединок пражской Славии и австрийского Санкт-Пельтена.
Об этом сообщил официальный аккаунт Славии в социальной сети Х. Новая дата поединка станет известна позже. Футбольный клуб Славии выразил соболезнования родным и близким жертв теракта.
Славия отменила матч ЛЧ из-за теракта / twitter.com/slaviaofficial
Что известно о стрельбе в Праге
- Днем 21 декабря у здания факультета искусств в Карловом университете города Праги произошла стрельба.
- Нападающий принес с собой в университет пневматическое оружие с оптическим прицелом.
- Предварительно известно о 15 погибших и 24 раненых людях. Однако эти цифры не окончательны.
- Стрелком оказался 24-летний Давид Козак. Нападающий был студентом философского факультета.
- Позже полиция сообщила о ликвидации Козака.