Реакція на страту воїна ЗСУ: Естонія закликали МОК не допускати Росію до Олімпіади

Цивілізований світ реагує на відео страти українського військового, яке оприлюднили окупанти 11 квітня. Після чого міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу звернувся до Міжнародного олімпійського комітету.

Представник Естонії закликав МОК переглянути свої плани про можливе повернення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. Найближча Олімпіада відбудеться у 2024 році у французькому Парижі.

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Естонія звернулась до МОК

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на страту окупантами воїна ЗСУ на своїй сторінці у твітері.

У твітері поширюється відео, на якому росіяни відрізають голову українському солдату. І водночас ми буквально говоримо про необхідність діалогу і змагаємося один з одним на Олімпіаді? Що ми тут робимо?,

– написав Урмас Рейнсалу.

Відзначимо що Міжнародний олімпійський комітет намагається повернути Росію та Білорусь на спортивну арену. МОК закликав повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Мова йде про нейтральний статус. На це вже повелись декілька федерацій: боротьби, фехтування, настільного тенісу, тхеквондо та плавання. У боксі та тенісі теж продовжують виступати представники країн-агресорів.

Натомість українська реакція була наступною. Уряд ухвалив рішення бойкотувати змагання, де виступатимуть росіяни або білоруси. Українські спортсмени не в захваті від такої ухвали. Адже потрібно перемагати ворога на спортивному фронті, а не відсиджувати вдома.

Редакція сайту 24 Каналу ексклюзивно поспілкувалася з заступником міністра Матвієм Бідним з приводу бойкоту для українських спортсменів.

Коротко про страту військового ЗСУ