Страшна трагедія під час поєдинку: африканський боксер помер після нокауту – відео
Джерело:All Africa
Боксер з Зімбабве Таурай Зімунья помер після поразки нокаутом від земляка Тінаше Маджоні. Спортсмен знепритомнів після завершення поєдинку.
Рефері не втрутився в ситуацію
24-річного боксера нокаутували у третьому раунді протистояння. Спортсмен знепритомнів. Йому ж одразу надали медичну допомогу ще до госпіталізації.
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Зімунья доправили до лікарні, проте він так і не прийшов до тями.
За кілька секунд до нокауту було помітно, що Зімунья не відповідає на атаки суперника і навіть не тримав захист. Проте рефері зупинив побиття Таурайа.
Офіційну причину смерті боксера наразі не оголосили. За попередніми даними, Таурай помер через крововилив у мозок одразу після поєдинку.
Видання також зазначає, що цей випадок став першим Зімбабве, раніше місцеві боксери не помирали через травми, отримані на рингу.
Відео нокауту
- У квітні Йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат знепритомнів під час поєдинку з естонцем Антоном Виноградовим.
- Спортсмена госпіталізували і провели операцію на мозку, але він помер через 10 днів.