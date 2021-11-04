Страшна трагедія під час поєдинку: африканський боксер помер після нокауту – відео

4 листопада 2021 , 13:55
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Джерело:

All Africa

Боксер з Зімбабве Таурай Зімунья помер після поразки нокаутом від земляка Тінаше Маджоні. Спортсмен знепритомнів після завершення поєдинку.

Рефері не втрутився в ситуацію

24-річного боксера нокаутували у третьому раунді протистояння. Спортсмен знепритомнів. Йому ж одразу надали медичну допомогу ще до госпіталізації.

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Зімунья доправили до лікарні, проте він так і не прийшов до тями. 

За кілька секунд до нокауту було помітно, що Зімунья не відповідає на атаки суперника і навіть не тримав захист. Проте рефері зупинив побиття Таурайа. 

Офіційну причину смерті боксера наразі не оголосили. За попередніми даними, Таурай помер через крововилив у мозок одразу після поєдинку.

Видання також зазначає, що цей випадок став першим Зімбабве, раніше місцеві боксери не помирали через травми, отримані на рингу. 

Відео нокауту

  • У квітні Йорданський боксер Рашед Аль-Свайсат знепритомнів під час поєдинку з естонцем Антоном Виноградовим.
  • Спортсмена госпіталізували і провели операцію на мозку, але він помер через 10 днів.
Автор: Дарина Жданович