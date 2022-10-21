Фатальний розгром: легенда Ліверпуля Джеррард покинув тренерське крісло Астон Вілли
21 жовтня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:сайт Астон Вілли
Поразка від Фулхема продовжила безвиграшну серію Астон Вілли. Розгром 3:0 став останньою краплею терпіння Стівена Джеррарда.
42-річний англійський спеціаліст покинув тренерське крісло Астон Вілли. "Леви" залишились без головного наставника.
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Більше не тренер "левів"
Про відставку Стівена Джеррарда стало відомо після розгромної поразки на виїзді від Фулхема 3:0 Результати Астон Вілли у новому сезоні бажають бути кращими, але навіть у такій ситуації "леви" подякували наставнику за роботу.
Ми хотіли б подякувати Стівену за його важку роботу і самовідданість і побажати йому всього найкращого в майбутньому,
– йдеться у новині.
Тренерська кар'єра Джеррарда в Астон Віллі
- У листопаді 2021-го Стівен Джеррард розпочав свою роботу на чолі англійського клубу. Наставник підписав контракт до кінця червня 2025 року. Але їх співпраця розірвалась вже за рік роботи.
- Не таких виступів хотів бачити Джеррард від Астон Вілли під його керівництвом.
- У сезоні-2022/2023 "леви" після 11 зіграних матчів посідають лише 17-ту позицію серед 20 клубів АПЛ. Вже експідопічні 42-річного тренера набрали лише 9 очок.
- Загалом команда під керівництвом Стівена провела 40 поєдинків.