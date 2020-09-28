У понеділок, 28 вересня, товариський матч між "Одесою" та "Тернополем" завершився масовою бійкою.

Почалося все з того, що центровий "Тернополя" Максим Сандул в боротьбі за підбір вдарив по голові захисника "Одеси" Юрія Кондракова. Про це пише Basket.com.ua.

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Заступився за партнера по команді американський новачок одеситів Баден Джаксом. Виникла бійка з Сандулом переросла в більшу бійку.

До бійки підключилися гравці обох команд. Бійку не вдавалося вгамувати майже дві хвилини. У підсумку матч так і не дограли, зафіксувавши рахунок 66:64 на користь "Тернополя".

Відео бійки у матчі Одеса – Тернопіль