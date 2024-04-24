Підкорити біатлон не вдалося: титулована спортсменка оголосила про повернення у лижні гонки

30-річна шведська біатлоністка Стіна Нільсон повертається у лижні гонки. У біатлоні Стіні не вдалося виправдати покладені на неї сподівання.

Олімпійська чемпіонка 2018 року в лижному спринті Стіна Нільсон, яка останні чотири роки намагалася реалізувалися у біатлоні, повертається у лижні гонки. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

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Стіна Нільсон вирішила знову змінити вид спорту

У попередньому сезоні Стіні Нільсон, яка мала проблеми на вогневих рубежах, було складно боротися за місце в основній збірній Швеції з біатлону, де зібралися чимало талановитих спортсменок. Тож таке рішення виглядає цілком раціональним.

Настав час змінювати треки й рухатися далі до нових викликів та цілей,

– сказала Нільссон.

Стіна Нільсон підписала контракт із командою Team Ragde Charge, яка виступає у лижній серії Ski Classics.

Найкращим особистим виступом Стіни Нільссон у біатлоні стало третє місце в спринті на етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, датоване 2022-м роком. У тому ж 2022-му вона виборола срібну нагороду разом із жіночою збірною Швеції на етапі в німецькому Рупольдингу.