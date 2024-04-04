12-річна українка, яка втратила ноги через обстріл вокзалу Краматорська, готується до марафону

У середині квітня відбудеться Бостонський марафон. До участі у ньому вже посилено готується 12-річна Яна Степаненко, яка вже точно є прикладом для людей, які ніяк не можуть змусити себе бігати.

На жаль, дівчинка не зможе здолати дистанцію марафону на власних ногах. Все через те, що Яна Степаненко втратила обидві ноги після жахливого ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську. Цей воєнний злочин Росія здійснила вранці 8 квітня 2022-го року.

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Історія неймовірної сили волі

В момент атаки на вокзалі у Краматорську тисячі людей чекали на евакуаційні потяги, які б дозволили їм дістатись безпечніших місць. Внаслідок ворожого удару загинуло понад 60 людей.

Яні пощастило, вона залишилась живою. Тепер українка готується до марафонського забігу у Бостоні, який здолає на протезах.

Для 12-річної Яни цей забіг буде першим для неї на протезах. Дівчинка має благодійну мету для цього марафону. Вона хоче зібрати кошти на дороговартісний протез для захисника України Олександра Рясного, який 12 років воював за незалежність та свободу рідної країни. Через що й втратив ногу.

Яна Степаненко готується до марафону у Бостоні / Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Відзначимо, що лише минулої суботи, 30 березня, на Труханівському острові у Києві відбувся загбіг пам'яті Героя України Максима Кагала – українського військового, спортсмена, який загинув під час оборони Маріуполя 25 березня 2022-го року.