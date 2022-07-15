Пішли потужні гравці, які диктували гру в атаці, – Степаненко про кадрові втрати Шахтаря

Шахтар розпочав підготовку під керівництвом Ігоря Йовічевіча до нового сезону. Один із лідерів команди Тарас Степаненко розповів про тренувальний процес.

Степаненко: Молодим даватимуть великі шанси

Опорний донецького клубу зізнався, що засумував за футболом, тому йому приємно повернутись до роботи. Тим паче, що команда буде готуватись до сезону під керівництвом нового наставника Ігоря Йовічевіча. Хорват прийшов до "гірників" зі своїми новими ідеями, які спробує втілити на футбольному полі.

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Через війну Шахтар втратив усіх своїх легіонерів, які відмовились повертатись у розташування команди. Тарас Степаненко теж відзначив цей момент, адже щороку у клубі було чимало іноземних гравців.

Ми звикли, що в нас було багато бразильців, був Соломон з Ізраїлю, а зараз усі українці у складі. Молодим даватимуть великі шанси, і ми зараз допомагаємо їм. Важливо, щоб вони прогресували. Звичайно, пішли потужні гравці, бразильці, які диктували гру в атаці, тому не можна сказати, що ми не втратимо,

– заявив Степаненко.

Футболіст розповів, що наразі клуб ще не ставив цілей перед командою на наступний сезон. На думку опорника, навіть не дивлячись на війну Шахтар повинен ставити перед собою найвищі досягнення.