Довбик може отримати нового наставника: Рома розглядає екстренера Мілана на зміну Де Россі

Рома невдало розпочала новий сезон, набравши три очки у перших чотирьох турах італійської Серії А. У керівництва "вовків" стало питання щодо зміни головного тренера команди.

Після невдалого старту у Серії А посада головного тренера Роми опинилася під сумнівом. Даніеле де Россі може покинути римську команду, якщо результати "вовків" не зміняться на краще, про це повідомляє Calciomercato.

Читайте також Артем Довбик "страждає": екснападник Лаціо висловився щодо гри українського футболіста у Ромі

Стефано Піолі один із кандидатів на посаду головного тренера Роми

Головним кандидатом на посаду головного тренера "джаллороссі" керівництво римлян розглядає колишнього керманича Мілана – Стефано Піолі. Однак, 58-річний італійський фахівець досі має контракт з "россонері".

Тому для того, щоб підписати угоду про співпрацю з Ромою, йому потрібно буде розірвати контракт з Міланом. Термін якого спливає влітку 2025 року.

Цікаво. У сезоні 2021/2022 Стефано Піолі разом із Міланом здобув перший трофей для "россонері" за довгий час. Тоді "червоно-чорні" виграли чемпіонат Італії.

Раніше повідомляли, що послугами італійського фахівця цікавиться Аль-Наср, у якому грає Кріштіану Роналду. За інформацією умовини тривають на продвинутій стадії.

Зверніть увагу! Редакція Спорту відкрила збір для захисників України на позашляховик і EcoFlow. Зробити свій донат і підтримати хлопців можна за посиланням. Автор найбільшого донату отримає у подарунок м'яч з автографом легенди українського футболу – Мирона Маркевича.



Детальніше читайте у телеграмі Спорт24.

У чинного головного тренера "вовків" Даніеля де Россі є три матчі, щоб виправити ситуацію. Нагадаємо, що римляни у перших чотирьох тура зіграли тричі у нічию та одного разу поступились.