Ще один українець на вершині: Ілля Забарний – гравець березня у Борнмуті

"Вишневі" вкотре зробили голосування за найкращого гравця місяця. Фанати обирали своїх фаворитів.

Борнмут визнав українця найкращим гравцем місяця. Ілля Забарний отримав цей титул за версією вболівальників.

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Вболівальники шанують Іллю Забарного

Відзнаку українець отримує вперше. До цього Забарний два рази потрапляв до списку найкращих гравців місяця, але не отримував титул, оскільки голоси віддавали іншому претенденту. В жовтні 2023 року український захисник мінімально поступився Домініку Соланке.



Ілля Забарний з нагородою / Фото з інстаграму Борнмута

На відзнаку також претендували Домінік Соланке, Антуан Семенйо та Льюїс Кук.

У сезоні-2023/2024 Ілля Забарний провів 31 матч, де відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, що під час матчу з Лутоном вболівальники Борнмута присвятили Іллі Забарному пісню Вітні Г'юстон. Під час другого тайму фанатський сектор "вишень" присвятив українцю пісню, змінивши слова хіта "I Wanna Dance with Somebody".

Наразі Борнмут посідає 12 позицію в АПЛ, здобувши 41 очко. Наступний матч "вишні" зіграють 13 квітня проти Манчестер Юнайтед. Поєдинок відбудеться о 19:30 за київським часом.