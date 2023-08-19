Став "грифоном": Маліновський підписав контракт із колишнім клубом Шевченка

У суботу, 19 серпня, Руслан Маліновський офіційно змінив свою футбольну прописку. Півзахисник підписав контркт із Дженоа.

Футболіст збірної України знову насолоджуватиметься італійським чемпіонатом. "Грифони" орендували Маліновського із правом викупу контракту у французького Марселя.

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Українське повернення у Серії А

За інформацією Transfermarkt, оренда Руслан із Дженоа розраховна до кінця поточного сезону-2023/2024.

Нагадаємо, що угода Маліновського з Марселем спливає 30 червня 2026 року. Але у "провансальців" вже заявили, що не розраховують на Руслана, якого навіть не включили у жоден матч Марселя у цьому сезоні.

Італійський клуб презентував українського новачка доволі містичним фантастичним постером.



Презентація Маліновського у Дженоа / Фото італійського клубу

Як бачимо, Руслан із щасливим обличчям повертається до італійської Серії А, де вже має солідний досвід виступів за Аталанту.

За клуб із Бергамо Маліновський виступав із середини липня 2019-го по 9 січня 2023-го, коли був орендований Марселем. У футболці Аталанти Руслан провів 143 матчі (поки що найбільше у своїй кар'єрі за один клуб), у яких відзначився 30 голами та 28 асистами.

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Пресслужба Дженоа не поскупилась та навіть зробила коротку нарізку із результативними ударами українця.

Відео голів Маліновського

Новий клуб українського футболіста 19 серпня розпочне свої виступи у новому сезоні Серії А-2023/2024. У цей день "грифони" приймуть Фіорентину.

Не виключено, що у перерві чи перед початком матчу на футбольному полі для презентації перед уболівальниками з'явиться Руслан Маліновський. Початок зустрічі о 21:45 (за Києвом).

Саме із листопада 2021 року Дженоа очолював наш Андрій Шевченко, але справи на чолі "грифонів" пішли не за планом українського тренера. Під керівництвом Шеви італійський клуб провів лише 11 матчів.