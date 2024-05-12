Камбосос майже не влучав у Ломаченка: статистика ударів чемпіонського бою

Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі. Українець повністю домінував на рингу, що підтверджує статистика ударів.

В австралійському Перті на RAC Arena відбулося шоу за участю українського боксера Василя Ломаченка. Бій за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF проти місцевого Джорджа Камбососа завершився достроково.

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Ломаченко заслужено переміг Камбососа

Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом у 11-му раунді. Опублікована статистика ударів від Compubox свідчить про те, що Ломаченко значно перестріляв Камбососа.

Усього Ломаченко завдав 480 ударів, із них цілі досягли 175 (36.5%). Камбосос за бій ударив 371 раз, в ціль влучило лише 40 (10.8%).

Якщо розглядати чисто джеби, то перевага Василя ще більш помітна: із 270 джеба він доніс до цілі 70 (25.9%), Камбосос влучив лише 4 рази із 182 ударів (2.2%).

За потужними ударами (сильнішою рукою) українець влучно виконав 105 із 210 ударів (рівно 50%), а австралієць влучив 36 із 189 силових ударів (19%).

Нагадаємо, це 18-та перемога Ломаченка на профі-рингу при 3 поразках. Василь завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.