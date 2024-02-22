Розпочався продаж квитків на "домашній" матч збірної України в Польщі: ціна та умови придбання

Підопічні Сергія Реброва перший матч у 2024 році зіграють 21 березня у плей-оф до чемпіонату Європи в гостях проти Боснії і Герцеговини. За його результатом буде визначено суперник та статус наступного поєдинку, який "синьо-жовті" проведуть на умовно домашньому полі.

Він відбудеться 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Якщо збірна України виграє у боснійців, то у фіналі плей-оф гратиме проти переможця пари Ізраїль – Ісландія, в інакшому випадку – матч не матиме вирішального значення, а суперником буде команда з тієї ж пари, але та, що програла.

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Скільки коштують квитки на збірну України

22 лютого Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу квитків на майбутній поєдинок. Ціна квитків на нього стартує від 50 злотих (485 гривень). Вартість за найдорожчі місця становить 250 злотих (2420 гривень).

Один уболівальник може придбати до чотирьох квитків. Наразі їх можуть купити тільки за криптовалюту. Інші способи оплати будуть додані 26 лютого. Квитки можна придбати за посиланням.

Зазначимо, що майбутня зустріч між Боснією і Герцеговиною та Україною буде третьою в історії протистоянь. Двічі ці збірні грали у кваліфікації до ЧС-2022. Тоді в першій зустрічі "синьо-жовті" розписали мирову 1:1 у Львові, а в поєдинку на виїзді Україна здобула перемогу з рахунком 0:2.

. Стартовий свисток матчу у Вроцлаві пролунає о 21:45 за київським часом. Ворота стадіону буде відчинено за дві години до початку поєдинку.