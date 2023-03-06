Максимальна ротація: у стартовому складі аутсайдера УПЛ на матч вийшло одразу 10 новачків

ПФК Львів дуже активно попрацював на транмферному ринку. В аудсайдерській дуелі у складі "левів" на поле вийшло чимало новоспечених футболістів Львова.

Львів мінімально обіграв Минай (1:0) в рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги. У стартовому складі львівського колектива на полі з'явилося відразу 10 нових лиць, пише 24 канал.

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Все з чистого листа

"Леви" активно попрацювали у зимове трансферне вікно. Львівський колектив у міжсезонні підписав відразу 14 нових футболістів, серед яких як досвідчені українці, так і легіонери. Із гравців, які грали минулу частину сезону, в основному складі "містян" на переможний матч проти Миная вийшов тільки Максим Грисьо, всі інші 10 футболістів – новачки команди. Проте на 53-ій хвилині зустрічі замість "ветерана" Львова Грисьо на полі з'явився Есеола і команда повністю складалася з нових гравців.

новоспеченим капітаном Львова став зимовий новачок команди Олександр Рибка.

Нагадаємо, що першу частину сезону львів'яни завершили на останньому місці чемпіонату України. Перемога у 16-му турі УПЛ не допомогла "містянам" вилізти вище по турнірній таблиці змагань.

Усі зимові новачки Львова / інстаграм "містян"

Новоспечені гравці "левів"