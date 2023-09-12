Без Мудрика, але з Ярмоленком: стартовий склад збірної України на матч з Італією

Тренерський штаб збірної України з футболу визначився зі стартовим складом на матч проти Італії. Гра у вівторок, 12 вересня, розпочнеться о 21:45.

Збірна Італії вирішила зіграти матч проти України в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Ц буде дев'ятий матч між командами, і українці ще жодного разу не перемагали суперника.

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У цьому матчі тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати на центрального захисника Миколу Матвієнка, у якого загострення хронічної проблеми ахіллових сухожиль.

Також до фінальної заявки на матч не потрапив Олександр Піхальонок. Півзахисник був викликаний з резервного складу, але свій шанс зіграти за команду не отримав.

Стартовий склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 16. Віталій Миколенко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 2. Юхим Конопля, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко (к), 8. Георгій Судаков, 11. Артем Довбик.

Запасні: 3. Богдан Михайліченко, 5. Сергій Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 12. Анатолій Трубін, 14. Віталій Буяльський, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Єгор Назарина, 23. Андрій Лунін.

В порівнянні з матчем проти Англії, в стартовому складі відбулося одразу три заміни. Травмованого Миколу Матвієнка замінив Сергій Кривцов. Андрій Ярмоленко вийде на поле замість Михайла Мудрика. Однак капітан команди займе місце на звичному для себе правому фланзі атаки, а ліворуч відправиться Віктор Циганков. А єдиним нападником цього разу буде Артем Довбик замість Романа Яремчука.