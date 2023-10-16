Золотий дубль за океаном: українська тенісистка перемогла одразу у двох розрядах турніру
У США в Ранчо-Санта-Фе закінчився турнір серії ITF W60. 23-річна Юлія Стародубцева точно запам'ятає ці змагання надовго.
Уродженка Каховки здобула одразу два титули у Каліфорнії за тиждень. Вона тріумфувала в одиночному та парному розрядах та увірвалася у топ-200 світового рейтингу, пише 24 Канал.
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Рекордний прорив Стародубцевої
Юлія Стародубцева проводить найуспішніший сезон у своїй кар'єрі. До старту турніру в Ранчо-Санта-Фе українка мала на своєму рахунку 5 титулів (3 в одиночному та 2 в парному розряді), і всі вони були здобуті у 2023 році.
На крайньому ж змаганні вона змогла виграти одразу 2 трофеї та довела загальну кількість до 7. Юлія в кожному з розрядів протягом усього турніру віддала лише по одному сету.
В одиночному нав'язати їй боротьбу змогла тільки колишня 58 ракетка світу Луїза Чіріко, там українка зробила камбек, поступившись у першому сеті.
У парному ж розряді наша спортсменка разом із американкою Макенною Джонс дійшла до фіналу, перемагаючи лише 2:0. І тільки в матчі за титул другий сет змогли взяти суперниці, але вирішальний тай-брейк був за українсько-американським тандемом.
Зазначимо, що тріумф у парному розряді став для українки другим поспіль. Вона вже має серію з 8 перемог. Перед турніром у Ранчо-Санта-Фе Юлія Стародубцева також стала чемпіонкою змагань у Рендісвіллі.Довідка. Таким чином, після надуспішного тижня Юлія Стародубцева оновила свій особистий рекорд у світовому рейтингу та наразі посідає 175-те місце.