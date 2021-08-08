Напевно, патріотка, – Старікова перед Олімпіадою відмовилася виступати за Азербайджан

Українка Олена Старікова, яка виграла срібло в спринтерській гонці на Олімпіаді, раніше відхилила пропозицію Азербайджану щодо зміни громадянства.

Спортсменка розповіла, що багато її колег запросили до Азербайджану, дехто погодився.

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Старікова зізналась, що їй теж раніше надійшла пропозиція від Федерації велоспорту Азербайджану. Однак вона до цього не готова.

Напевно, патріотка. Розумію, що ситуація, можливо, і не така гарна і грошей менше платять, але хочеться бути і працювати у себе в країні. Також мені дуже подобаються синьо-жовті кольори,

– розповіла велогонщиця.

Старікова акцентувала на неідеальних умовах для тренувань у Львові. Вона зазначила, що на єдиному велотреці з дерев'яним покриттям тренуються і інші спортсмени та навіть проводять виставки собак.

"Дуже прикро, що це єдиний закритий дерев'яний трек в країні, а до нього так погано ставляться. По ньому гуляють люди. Ти їдеш, а там шматки бруду лежать, багато скалок, він стає слизьким, через що ми можемо падати", – наголосила спортсменка.

Дарт Вейдер оберігає медалі

Крім того, Старікова розповіла, що її медалі з різних змагань оберігає картонний Дарт Вейдер. До речі, цих нагород у велогонщині вже є чимало.

"Я йому на шию вішаю всі пам'ятні медальки. Сподіваюся, він незабаром не почне падати", – сказала спортсменка.

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