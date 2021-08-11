Старались обійти пресинг Генка, – Де Дзербі про виснажливий матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар переміг Генк у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Головний наставник "гірників" Роберто Де Дзербі прокоментував переможний виступ своїх підопічних.

"Ми дуже добре грали"

Італійський фахівець вдруге поспіль переграв бельгійський Генк у кваліфікаційному раунді єврокубків. Рахунок матчу-відповіді ідентичний з результатом першого поєдинку – 2:1 на користь Шахтаря. Роберто Де Дзербі на післяматчевій пресконференції розповів про тактичні дії, стратегічну заміну Судакова та про пропущені голи в останніх зустрічах.

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Тренер виділив, що Генк більше контролював м'яч та потужно пресингував футболістів "гірників". Однак Шахтарю вдавалось добре виходити з цього тиску та будувати конструктивні атаки.

Ми дуже добре грали і починали нашу конструкцію так, щоб обійти пресинг Генка. І коли ти починаєш її так добре, потім створюються гольові моменти. Володіння м'ячем завжди залежить від пресингу суперника. Чим жорсткіше пресинг, тим вертикальніший розвиток. Чим менше пресингу суперника, тим більшим буде наш контроль матчу і володіння м'ячем,

– заявив Де Дзербі.

За сумою двох матчів донецький клуб переграв суперника з рахунком 4:2. У наступній грі на донеччан чекає зустріч проти французького Монако. Однак зараз італійський фахівець не заглядає у далеке майбутнє. Команді потрібно готуватись до найближчого поєдинку УПЛ проти Металіста 1925, який відбудеться вже 13 серпня.

Про травму Педріньо та пропущені голи

На 37-й хвилині футбольне поле вимушено покинув Педріньо. Футболіст в одному з епізодів отримав травму. Замість нього вийшов Георгій Судаков.

Де Дзербі розповів про пошкодження бразильця та несподівану заміну Судакова, який провів на полі лише 30 хвилин: "Завтра або післязавтра зрозуміємо. Швидше за все, що з Металістом 1925 Педріньо не зможе грати. Далі дізнаємося, коли він повернеться. Дуже шкода, що я замінив Судакова, але він в першому таймі отримав жовту картку. Мені здавалося, що він не грав спокійно, тому я не хотів ризикувати, щоб він після будь-якого фолу міг отримати ще одну жовту. Після заміни я обійняв його, тому що знаю, наскільки він сильний. Він може показати свій прогрес в майбутньому".

У новому сезоні-2021/2022 Шахтар пропустив у 4-х із 5-ти зіграних поєдинках. Ворота на замку залишились лише у матчі проти Львова (0:3). Італійський тренер пояснив, чому таку статистику демонструє віцечемпіон УПЛ.

Ми пропустили більше голів, ніж мали, і забили менше, ніж заслужили. Потрібно дивитися на ситуацію з ментальної точки зору. Це означає, що в минулому сезоні Шахтар не був чемпіоном. У Шахтарі грає багато молодих футболістів. Уже не грають Даріо Срна, Фернандіньо. Щоб виступати на такому ж рівні, потрібно, щоб команда прогресувала. Намагаємося працювати над цим. Вважаю, у команди великий потенціал. Якщо наполегливо працювати, ми можемо його отримати,

– зазначив фахівець.

Матч проти Монако відбудеться 17 серпня. Перший поєдинок "гірники" зіграють на виїзді. Поєдинок-відповідь 24 серпня.