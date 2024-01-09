"Спілкується очима і майже не говорить": в якому стані перебуває легендарний Міхаель Шумахер

Пішов уже 11-й рік після того, як з Міхаелем Шумахером сталася жахлива трагедія на курорті Марібель. Катаючись на лижах він упав і вдарився головою об камінь, що змінило життя "Червоного барона" докорінним образом.

Спочатку Шумахер перебував у свідомості, проте в один момент його стан швидко почав погіршуватися. Коли ж німецького гонщика доправили до лікарні, то його довелося вводити у медикаментозну кому.

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Нові подробиці про стан здоров'я Шумахера

У ній Міхаель перебував до червня 2014 року. З того часу він переніс декілька операцій, але так і не став таким, яким був раніше.

Для захисту титулованого гонщика родина вирішила обмежити доступ до Міхаеля Шумахера та дуже рідко ділилася крихтами інформації, які жодним чином не давали чіткого розуміння ситуації. Сам "Червоний барон" жодного разу не з'являвся на публіці.

На тлі дуже малої кількості інформації, яка з'явилася протягом 10 років, проривною стала новина від телеведучої та моделі Елізабетти Грегорачі. Вона є колишньою дружиною боса Міхаеля Шумахера Флавіо Бріаторе в команді Бенеттон, за яку німець виступав на початку кар'єри.

В ефірі однієї з італійських телепрограм Елізабетта розповіла, як легендарний пілот Формули-1 комунікує з навколишнім світом. На жаль, для фанатів німецького гоншика новини невтішні.

Міхаель не говорить, він спілкується очима. Вони переїхали до Іспанії, і дружина влаштувала лікарню в цьому будинку,

– заявила Грегорачі.

Нагадаємо, що у 2018-му році вже з'являлася інформація, що Шумахера перевезли на Мальорку. Але тоді родина Міхаеля категорично спростувала її та запевнила, що він проживає у Швейцарії.

. Міхаель Шумахер досі залишається лідером за кількістю чемпіонських сезонів Формули-1. Він 7 разів тріумфував та ділить першу сходинку з Льюїсом Гемілтоном.